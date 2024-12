Aumento nos combustíveis em Três Lagoas preocupa consumidores

Motoristas de Três Lagoas já sentem no bolso o impacto do recente aumento no preço dos combustíveis. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre os dias 17 e 23 de novembro, o etanol subiu 7% e o diesel, 4%. O etanol está sendo vendido entre R$ 3,89 e R$ 4,18, enquanto o diesel varia de R$ 5,00 a R$ 6,28. A gasolina, por outro lado, manteve seus preços.

O barbeiro, Paulo Roberto, que depende do carro para trabalhar, desabafa sobre o aumento nos preços dos combustíveis e afirma que por depender, acaba pagando ‘o preço’. “Vai afetar, mas não tem jeito. Somos o consumidor final e precisamos pagar. É ruim, mas temos que usar. Não tem como andar a pé, preciso cumprir horários”, desabafa Paulo.

A dona de casa, Vânia Santos, que utiliza principalmente sua moto, também sente o peso no orçamento. “Mesmo usando mais a moto, o combustível está muito caro. O aumento complica cada vez mais, e o brasileiro precisa do veículo”, desabafa a consumidora.