Banco do Brasil realiza feirão de renegociação de dívidas; saiba como participar

O Banco do Brasil promove mais uma edição do feirão de renegociação de dívidas, com o objetivo de ajudar um número ainda maior de brasileiros a saírem da inadimplência. A ação, que segue até o final de novembro, oferece condições facilitadas para a quitação de débitos, incluindo descontos expressivos e prazos estendidos para renegociação.

De acordo com o gerente da agência central do Banco do Brasil em Três Lagoas, Fábio Apolinário, o banco tem se esforçado para melhorar a saúde financeira dos clientes, trazendo novas alternativas de administração de dívidas. “Se você está com algum débito em atraso há mais de sete dias, procure-nos. O Banco do Brasil está oferecendo uma forma prática de resolver a situação, tanto nas agências quanto pelo aplicativo“, explicou Fábio.

Para aqueles que preferem a comodidade de negociar pelo celular, o banco disponibiliza uma funcionalidade no aplicativo. No menu “Solução de Dívida”, os clientes podem visualizar os débitos e realizar a renegociação diretamente pelo app. “Além disso, temos condições especiais, como 90% de desconto para quem optar pela quitação à vista e até 15% de redução nas taxas de juros nas renegociações com prazo de até 120 meses“, completou o gerente.