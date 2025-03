Bloco X-15 vence concurso de blocos do CarnaTrês 2025

O Carnaval de Rua de Três Lagoas, o CarnaTrês 2025, chegou ao fim com a consagração do Bloco X-15 como o grande campeão do concurso de blocos. A apuração ocorreu no dia 4 de março, após quatro dias de festa na Circular da Lagoa Maior.

A competição contou com a participação dos blocos Lá Quebrada Folia, Bloco do Tam Tam Tam Tam, Os Corneteiros, X-15, Inimigos do Fim e Os Vira-Latas. Cada grupo teve 10 minutos para sua apresentação, seguindo as regras do regulamento, que exigia pelo menos 25 integrantes uniformizados de acordo com o tema escolhido.

Os três primeiros colocados receberam prêmios em dinheiro: o Bloco X-15 conquistou o primeiro lugar e levou R$ 10.000,00, seguido pelo Inimigos do Fim, em segundo lugar, com R$ 5.000,00. O terceiro lugar ficou com Os Corneteiros, que faturaram R$ 3.000,00.