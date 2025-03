Brutus de Três Lagoas conquistam título no Campeonato Internacional de assadores

A equipe Brutus de Três Lagoas sagrou-se campeã do Campeonato Internacional de Assadores, realizado na cidade de Zapala, na região da Patagônia, Argentina, no último sábado (15). O evento reuniu os maiores especialistas em churrasco de toda a América do Sul, contando com a participação de 15 equipes representando oito países latino-americanos.

Para o capitão da equipe, Laerte Júnior, a conquista foi um momento único: “Foi muito gratificante ser reconhecido diante de grandes talentos, de pessoas que sempre respeitamos e que agora conhecem nosso trabalho”, afirmou. O membro da equipe, Fernando Jurado, também celebrou a vitória: “Colocar o nome de Três Lagoas em destaque no mundo do churrasco sempre foi a meta. Esta conquista expressa nosso esforço em nome do amor que temos pela nossa terra”.

Fernando Jurado, que também exerce mandato como vereador, levou a conquista à tribuna da Câmara Municipal, ressaltando a importância do título para a cidade e para o Brasil. “Tivemos um desafio muito grande, um campeonato internacional com 15 seleções de oito países sul-americanos. O Brutus foi escolhido pela Confederação Brasileira de Assadores como único representante do Brasil no torneio”, destacou.