Candidatos já podem consultar locais de prova para o Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou nesta terça-feira (22) o Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O documento está disponível na Página do Participante e inclui informações como número de inscrição, data, horário e local de prova. Embora o cartão não seja obrigatório, o Inep recomenda que os candidatos o levem nos dias de prova, que acontecerão em 3 e 10 de novembro.

Para acessar o cartão, os candidatos devem entrar na Página do Participante com o login único da plataforma gov.br. Se o participante não lembrar a senha, é possível recuperá-la acessando o site acesso.gov.br, digitando o CPF e seguindo os passos para redefinição. Há várias opções para recuperar a senha: via aplicativo gov.br, bancos credenciados, internet banking de instituições conveniadas, e-mail ou SMS.

No primeiro dia do Enem, os candidatos farão a redação e as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, além de ciências humanas e suas tecnologias. No segundo dia, as provas terão conteúdos de ciências da natureza e suas tecnologias, e de matemática e suas tecnologias, com 45 questões em cada área.

O Enem é uma avaliação do desempenho escolar dos estudantes no final da educação básica e, em mais de 20 anos de existência, se consolidou como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (ProUni).