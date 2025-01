Colisões de trânsito danificaram 37 postes e deixaram quase mil sem energia em Três Lagoas em 2024

As colisões de trânsito contra postes de energia continuam causando transtornos em Três Lagoas. No ano de 2024, foram registradas 37 ocorrências envolvendo postes da Neoenergia Elektro, resultando em interrupção de energia para 952 clientes no município.

Esses incidentes, além de interromperem o fornecimento de energia, demandam esforços consideráveis para reparo, como substituição de postes e, em muitos casos, nova fiação. O processo, que depende de condições técnicas e, às vezes, da liberação da perícia policial, pode levar horas, impactando diretamente a rotina da população.

A Neoenergia Elektro reforça que acidentes com postes são situações de alto risco, especialmente quando há rompimento de cabos de energia, que podem representar perigo de choque elétrico. A concessionária orienta que, em caso de colisão, os ocupantes do veículo permaneçam no interior até a chegada das equipes de resgate e evitem tocar em partes metálicas.