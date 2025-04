Comércio, inclusive shopping, fecha no feriado de 1º de maio em Três Lagoas

Ao contrário do ano passado, quando foi permitida a abertura mediante acordos específicos, neste ano o comércio permanecerá fechado por decisão conjunta das entidades sindicais. “Nem o shopping abrirá suas lojas. Está tudo definido. Mesmo quem quiser abrir não poderá fazer acordo excepcional. Não haverá permissão, mesmo com pagamento de hora extra”, reforçou o presidente.

“Como definimos na nossa convenção coletiva, o comércio não abrirá no Dia do Trabalhador, com exceção das empresas que vendem produtos de primeira necessidade, como os supermercados”, afirmou Sueide.

O comércio de Três Lagoas permanecerá fechado nesta quinta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. A medida foi definida por meio da Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre os sindicatos patronal e laboral. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sueide Silva Torres, não haverá exceções para abertura de lojas.

A decisão de manter o comércio fechado no feriado tem como base o respeito a datas consideradas prioritárias para o descanso dos trabalhadores. “A convenção estabelece que Natal, Ano Novo e Dia do Trabalhador são os três feriados em que não se abre mão do descanso. Houve concessões em outros feriados ao longo do ano, então entendemos que esse deve ser preservado”, explicou Suede.

Apesar da paralisação na quinta-feira, os demais dias da semana terão funcionamento normal. “Sexta-feira e sábado o comércio funcionará normalmente, dentro do horário previsto na convenção. Lojas que optarem por abrir após as 14h do sábado precisarão de acordo específico”, completou.

Com o fim do primeiro semestre se aproximando, o presidente do sindicato também destacou que a segunda metade do ano deverá ter menos feriados prolongados, o que pode beneficiar tanto comerciantes quanto trabalhadores. “Menos feriados ajudam na produtividade e no faturamento do comércio. E os trabalhadores também ganham, com mais comissões e horas extras ao longo do ano”, finalizou.