Comunidade Evangélica El Shaddai celebra 27 anos em Três Lagoas

A Comunidade Evangélica El Shaddai (Comuel) celebra 27 anos em Três Lagoas com o “Seminário Íntimos do Pai”, que ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de outubro. O evento, que será gratuito e aberto ao público, inicia às 19h30 e contará com a presença do pastor Gidel Lannes.

O pastor Fabrício Floriano, responsável pela Comuel, destaca que o seminário proporcionará três dias de oração e adoração, com a participação de diversas bandas locais e do Ministério de Louvor da igreja.

Em um contexto de crescente fragilidade emocional, o pastor convida a todos que enfrentam dor e sofrimento, independentemente das crenças religiosas, para participar desse evento de acolhimento e reflexão. “Hoje, o mundo está tão acelerado, e enfrentamos muitas situações emocionais difíceis. Recentemente, tivemos o triste caso na cidade de uma adolescente que tirou a própria vida, e há inúmeros casos de pessoas que passaram por aqui e foram restauradas, aliviadas das dores na alma”.