Confira a programação dos próximos jogos do Torneio Interbairros em Três Lagoas

O Torneio Interbairros de Futebol, uma competição que reúne equipes de Três Lagoas, incluindo times de associações, empresas e outras representações esportivas, teve início neste domingo (10). O evento é promovido pela prefeitura, e a primeira rodada foi sediada no bairro Paranapungá. O torneio seguirá até 8 de dezembro, quando ocorrerá a final entre os campeões das etapas classificatórias.

O secretário da Secretária Municipal de Esportes, Juventude e Lazer (SEJUVEL), Antônio Realino, destacou o caráter inovador e inclusivo do novo torneio. “Nossa ideia é descentralizar e levar o futebol para diferentes bairros. A primeira rodada foi no Paranapungá; a próxima será no Jardim das Acácias, seguida pela Arena dos Atletas e, em seguida, pelo Alto do Boa Vista. Cada bairro terá seu próprio campeão, e eles se enfrentarão na final no dia 8 de dezembro”, explicou Realino.

Com o objetivo de tornar o torneio acessível a todos, as inscrições podem ser realizadas até o início de cada rodada. Isso permite que equipes que não avançarem em uma rodada se inscrevam novamente nas próximas, mantendo a competição ativa e inclusiva. “Esperamos uma média de 25 a 30 equipes, e todas têm a chance de voltar e competir novamente”, afirmou o secretário. Além disso, o torneio oferece brinquedos e atividades recreativas para as crianças.