Confira o calendário de pagamentos do INSS para 2025

Os aposentados e pensionistas do INSS já podem consultar as datas de pagamento dos benefícios para 2025. Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos de janeiro serão realizados entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro. Já para os segurados que recebem valores acima do piso nacional, os pagamentos começam em 3 de fevereiro.

As datas variam de acordo com o número final do cartão de benefício (desconsiderando o dígito após o traço). Benefícios de valor até o mínimo iniciam os pagamentos com final 1, no dia 27 de janeiro. Para quem recebe acima do mínimo, o calendário começa no dia 3 de fevereiro, com os finais 1 e 6. No dia seguinte, é a vez dos finais 2 e 7.