Confira o que abre e fecha nesta quarta-feira em Três Lagoas

Nesta quarta-feira (20), diversos setores públicos e privados estarão fechados por conta do feriado do Dia da Consciência Negra, e retomarão o expediente normal na quinta-feira (21), às 7h. O comércio varejista de Três Lagoas informou que vai abrir as portas para atendimento ao consumidor, com intuito de aquecer as vendas para as festividades de Natal e Ano Novo.

Já a prefeitura suspendeu o expediente da maioria dos órgãos públicos e manteve atendimento dos considerados essenciais. Confira abaixo o que e o que fecha nesta quarta-feira.

SECRETARIAS – Não haverá expediente nas secretarias municipais, incluindo os departamentos de atendimento ao público, Cras, Creas, Procon, Tributação e Trânsito.

SAÚDE – As Unidades de Saúde da Família (USF) estarão fechadas e retornarão ao horário normal de expediente na quinta-feira (21), com todos os serviços disponíveis. Durante o feriado, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza o WhatsApp (67) 98139-3273 para esclarecimento de dúvidas. Os serviços de urgência e emergência (SAMU, Bombeiros, UPA e Hospitais) funcionarão normalmente.

ASSISTÊNCIA SOCIAL – A Secretaria de Assistência Social (SMAS) manterá o atendimento nos serviços de acolhimento institucional. Em caso de emergência ou necessidade de atendimento, a população pode entrar em contato pelo telefone (67) 9274-4942 e falar com os servidores plantonistas.

MEIO AMBIENTE – Os serviços de coleta de animais mortos e buracão do Jupiá operarão normalmente. O EcoPonto de pneus estará fechado, e a coleta de lixo será suspensa durante o feriado, retornando ao funcionamento normal na quinta-feira (21).