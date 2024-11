Criminosos usam nome do Grupo RCN de Comunicação para aplicar golpes por telefone

Uma das vítimas, a dona de casa Josiane da Silva Moura, relatou ter recebido uma ligação suspeita seguida de uma chamada de vídeo. “Eles me informaram que eu havia ganhado um prêmio no valor de R$ 5 mil e perguntaram se eu tinha conta na Caixa Econômica, alegando serem filiados a ela. Quando disse que não, tentaram com outros bancos, mas não conseguiram. Sugeriram que eu fosse aos estúdios fazer um vídeo de agradecimento para receber o prêmio. Achei estranho e fui diretamente ao Grupo RCN, onde descobri que era um golpe”, contou Josiane.

Outro caso envolveu o morador Mariano Sales, que também recebeu uma ligação pelo WhatsApp com informações sobre um suposto prêmio. Divino, desconfiado da abordagem, procurou imediatamente o Grupo RCN. “Ligaram perguntando meu nome e o final do telefone. Disseram que eu havia sido sorteado com R$ 5 mil e que a transferência seria feita pela Caixa ou Banco do Brasil. Pediram meus dados bancários, senha e PIX. Quando enviaram links suspeitos, percebi que era golpe”, relatou.

O Grupo RCN reforça que não realiza esse tipo de contato e orienta que a população não compartilhe informações pessoais ou bancárias com desconhecidos. Em caso de abordagens suspeitas, a denúncia pode ser feita à Polícia Militar pelo número 190 ou à Polícia Civil pelos telefones (67) 3929-1179 e (67) 99226-8210 (WhatsApp).