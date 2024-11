Curso capacita agentes de trânsito em Três Lagoas com aulas teóricas e práticas

O comandante do Pelotão de Trânsito ,Tenente Lauro Sant’Anna, ressaltou a importância do curso para a rotina dos profissionais da área. “Além das aulas teóricas, temos as aulas práticas, que estão sendo realizadas neste período. A capacitação tem o objetivo de melhorar o serviço de fiscalização e garantir maior segurança nas vias”, afirmou.

Em Três Lagoas, o curso de capacitação para agentes de trânsito e militares, promovido pelo Departamento de Trânsito (Deptran) e pela Polícia Militar, está proporcionando a atualização necessária para quem atua diretamente nas ruas e rodovias da cidade. Com o objetivo de melhorar a fiscalização e garantir o cumprimento das novas normas de trânsito, a formação conta com a participação de 21 alunos, que receberam instruções teóricas e práticas, incluindo abordagens de veículos e fiscalização nas rodovias.

O curso incluiu atualizações sobre a nova legislação de trânsito, essencial para que os agentes e militares estejam preparados para lidar com as mudanças nas normas e possam aplicar corretamente as leis nas ruas. Segundo o diretor do Departamento de Trânsito de Três Lagoas, Edgar Silva Wegner, a atualização é fundamental para manter a conformidade legal. “É necessário, tanto para uma questão legal, estar com a atualização em dia. Pelo menos a cada três anos, é obrigatória essa atualização para todos os profissionais da área”, destacou.

Além das novas leis de trânsito, os alunos receberam orientações sobre as fiscalizações nas rodovias. Uma das inovações implementadas recentemente foi a ampliação da atuação dos agentes municipais de trânsito e policiais militares nas rodovias federais. Como explicou o Tenente Lauro Sant’Anna, “um dos pontos de entrada de Três Lagoas é onde ocorrem algumas notificações de infrações. Por isso, é essencial que esses profissionais sejam capacitados para realizar as fiscalizações também nas rodovias”.