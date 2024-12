‘Dezembro Laranja’ é de prevenção e cuidados contra o câncer de pele

O câncer de pele é o mais comum no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), todos os anos são registrados 185 mil novos casos no país. Neste mês ocorre a campanha ‘Dezembro Laranja’ voltada para a conscientização e prevenção dos cuidados que a população deve ter com a pele.

Segundo a dermatologista Maria Angélica Gorga, há três fatores de alerta que aumentam as chances de desenvolver a doença: predisposição genética em pessoas com histórico familiar de câncer, alta exposição ao sol desde a infância e pele clara. O principal cuidado, de acordo com um dermatologista, é o uso diário de protetor solar, que deve ser reaplicado constantemente ao longo do dia.

Gorga citou os três tipos de câncer de pele. O carcinoma basocelular inicia-se como um cravo que vai crescendo e pode durar anos sem ser percebido. O carcinoma espinocelular surge como uma lesão que evolui para uma ferida, podendo causar sangramento. Já o mais perigoso, o melanoma, começa como uma pinta, cresce rapidamente, apresenta bordas irregulares e pode gerar metástases.

O pior horário de exposição ao sol é entre 9h e 15h. “O mais importante é ter cuidado com a exposição à radiação. Por exemplo, na região onde moramos, o sol é perigoso o dia todo, mas esse horário é ainda mais nocivo. A exposição do dia a dia é prejudicial; evite sair quando o sol estiver forte e use roupas de proteção”, explicou a dermatologista.