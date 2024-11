Diocese de Três Lagoas inaugura Tribunal Eclesiástico nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (6), a Diocese de Três Lagoas irá inaugurar o próprio Tribunal Eclesiástico. A cerimônia solene será marcada por uma Celebração Eucarística, às 19h, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, reunindo a população em um evento histórico para a comunidade católica local.

O Tribunal Eclesiástico é responsável por aplicar as leis da igreja católica, especialmente nas questões matrimoniais, como a análise de processos de nulidade. Com a criação do tribunal em Três Lagoas, a Diocese espera facilitar o acesso dos fiéis ao atendimento, promovendo a justiça e a paz dentro da área.

Inicialmente, o Tribunal Eclesiástico da Diocese de Três Lagoas (TEDTL) contará com o apoio de membros do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação de Londrina, que trazem formação necessária para determinadas funções, como as que exigem Direito Canônico. A estrutura inicial do tribunal terá a seguinte composição:

Vigário Judicial e Presidente do TEDTL: Revmo. Pe. Oscar Alberto de Los Rios Londono (Londrina)