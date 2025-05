Diretor do Lar dos Idosos fala sobre campanha para arrecadação de fraldas

“Se a prefeitura nos ajudar com esse valor por idoso, poderemos até pensar em ampliar o número de vagas. Nossa intenção é construir mais doze leitos, mas no momento não temos recursos”, afirmou.

O diretor também apontou a importância do apoio da prefeitura, mencionando uma reunião com o prefeito Cassiano Maia. A expectativa é que a administração municipal amplie o valor repassado por idoso acolhido, atualmente em R$ 3.500, para algo mais próximo do custo real, que varia entre R$ 7.500 e R$ 8.000 por idoso/mês.

Atualmente, o lar conta com 32 idosos acolhidos, sendo que apenas quatro deles não são acamados. A necessidade diária gira em torno de 240 fraldas, preferencialmente no tamanho extra G, e o estoque atual só é suficiente para sete dias.

Em entrevista concedida ao programa RCN Notícias, o diretor do Lar dos Idosos “Eurides Barzanufo”, Valdomiro Aguirre, fez um apelo à comunidade de Três Lagoas para colaborar com a nova campanha de arrecadação de fraldas geriátricas. A instituição enfrenta dificuldades para manter os atendimentos devido ao aumento da demanda e aos custos crescentes.

Custo mensal e fiscalização

O custo mensal para manter o lar ultrapassa os R$ 200 mil. Somente com folha de pagamento são cerca de R$ 150 mil. As despesas com farmácia, supermercado, materiais de limpeza, energia e água também pesam no orçamento.

A instituição é fiscalizada pelo Ministério Público e pela Assistência Social do município. “Mandamos relatórios constantes e tudo é feito com transparência”, garantiu Aguirre.

Como ajudar

As doações de fraldas podem ser feitas diretamente na sede do Lar dos Idosos, localizada no bairro Interlagos, ao lado do antigo Centro de Educação Infantil (atualmente CEI). Também é possível contribuir por Pix, solicitando os dados diretamente com a equipe do lar.

“Temos uma Kombi e podemos buscar doações. Se a pessoa quiser doar em dinheiro, usamos esse valor para comprar o que for mais urgente”, explicou Aguirre.

Empresários, comerciantes e cidadãos interessados em contribuir podem entrar em contato com a instituição para saber como colaborar. “É melhor ajudar do que ser ajudado. Toda contribuição faz a diferença para garantir dignidade a esses idosos”, concluiu.