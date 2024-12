Mulher salta de veículo em movimento após suposta discussão em Três Lagoas

Uma mulher sofreu ferimentos após saltar de um veículo em movimento na noite de terça-feira (10), na rua Júlio Viegas, no cruzamento com a rua Generoso Siqueira, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas.

Segundo testemunhas, a mulher estava no banco do passageiro de uma caminhonete e, durante o trajeto pela rua Generoso Siqueira, saltou do veículo ao chegar no cruzamento com a rua Júlio Viegas. Populares que estavam em um bar nas proximidades viram a mulher cair e o motorista tentar forçá-la a entrar novamente no carro. Temendo pela integridade da vítima, homens que presenciaram a cena impediram o motorista de levá-la de volta ao veículo e acionaram o Corpo de Bombeiros.