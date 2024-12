Em Três Lagoas, 878 pessoas são flagradas dirigindo sem CNH

O gerente da Gerência Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário, Rubens Ajala, destaca que motoristas sem a CNH colocam em risco a própria vida, a dos familiares e dos demais usuários da via. “Eles não têm a habilidade necessária para conduzir e, por isso, podem infringir regras como ultrapassagens indevidas e excesso de velocidade”, explica. O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 309, estabelece que dirigir sem habilitação é uma infração gravíssima, com detenção de seis meses a um ano e multa de R$ 880,41. O veículo também é retido até a apresentação de um condutor habilitado.

A frota de veículos em Três Lagoas ultrapassa 103.670, de acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), o que aumenta os riscos de acidentes, especialmente com a presença de motoristas sem habilitação.

Os dados do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) revelam um aumento no número de motoristas flagrados sem CNH: em 2024, foram 878, em 2023, 972, e em 2022, 583. O gerente de fiscalização enfatiza que quem dirige sem habilitação não passou pelo processo de formação teórica e prática, o que aumenta o risco de acidentes. “Sem a formação adequada, esses motoristas desconhecem a legislação e não têm as habilidades necessárias para conduzir com segurança”, afirma Ajala.

Além disso, mais de 1,5 mil motoristas foram suspensos ou tiveram as CNHs cassadas em 2024. Aqueles que têm a habilitação suspensa são obrigados a realizar um curso de reciclagem oferecido pelo Detran-MS. O gerente do curso de capacitação, Emerson Tiogo, explica que o curso tem 30 horas/aula, abordando temas como legislação de trânsito, primeiros socorros e direção defensiva. O curso pode ser realizado de forma presencial ou à distância, com a opção de realizar a capacitação em Três Lagoas na agência regional de trânsito ou via plataforma online.

Motoristas que tiveram a CNH cassada devem iniciar todo o processo para obter uma nova habilitação em autoescolas credenciadas, o que reforça a importância de se cumprir as normas de trânsito para garantir a segurança de todos.