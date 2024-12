Empresas de telemarketing devem adotar o prefixo 0303

A partir de 5 de janeiro de 2025, empresas e organizações que realizam chamadas diárias, incluindo telemarketing, serão obrigadas a adotar o prefixo 0303, como parte de uma medida da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para combater ligações indesejadas. A mudança afetará empresas que realizam até 10 mil ligações diárias.

Segundo o diretor do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Três Lagoas, Jurandi da Cunha Viana, a medida visa aumentar a transparência e permitir que os consumidores identifiquem facilmente essas chamadas. “Tem muitas reclamações, e a gente orienta as pessoas a tentarem bloquear as ligações. Hoje, as empresas não estão utilizando o 0303, elas usam qualquer número, e a pessoa acaba atendendo um celular com o prefixo 67, pensando que é uma ligação pessoal, mas é telemarketing”, explica.

Viana explicou que o Procon tem recebido muitas reclamações sobre telemarketing, especialmente em relação ao uso de números aleatórios, o que dificulta o bloqueio das ligações. “Muitas empresas de pequeno e médio porte, que não chegam a 10 mil ligações, acabam utilizando robôs para fazer as chamadas, e as pessoas ficam o dia todo com o telefone tocando. Essas ligações não vêm do 0303, mas de números aleatórios“.

Ele orienta que os consumidores acessem o site “Não Me Perturbe” para bloquear as chamadas indesejadas. Para aqueles que têm dificuldades com a tecnologia, o Procon realiza o bloqueio diretamente no atendimento presencial.