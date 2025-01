Empresas participam do Conselho de Segurança da região de Três Lagoas

Três Lagoas e região têm recebido um grande número de pessoas de fora em busca das oportunidades de emprego geradas pelo crescimento industrial. No entanto, esse processo de industrialização também tem sido acompanhado pelo aumento da criminalidade. O Conselho Interativo de Segurança Microrregional Leste (Conseg) tem acompanhado de perto essa situação.

O presidente do Conseg, Eurides Silveira, destacou o trabalho do conselho para este ano, mencionando que, após reuniões com empresas locais, como Arauco e MS Gás, o foco tem sido unir o crescimento industrial com a melhoria da segurança. “Não podemos deixar de crescer também em segurança”, afirmou. Ele também ressaltou a participação do Conseg no Comitê do Fogo, criado para atuar em questões relacionadas à segurança.

A preocupação com a segurança no campo também tem sido um ponto de debate. Silveira mencionou que, apesar da criação da Patrulha Rural pelo governo estadual, ainda há uma demanda insuficiente de policiais para cobrir toda a região. O pecuarista Jairo Queiroz, por exemplo, relatou furtos na propriedade dele e expressou preocupação com a criminalidade na área rural.