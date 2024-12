Festa de Réveillon 2025 será na Segunda Lagoa com queima de fogos silenciosa e só com DJ

A comemoração para a chegada do Ano Novo, em Três Lagoas, será de forma menos barulhenta, neste ano em comparação ao tradicional “esquenta da Virada”, organizado pela prefeitura. Dessa vez, a população poderá participar do Réveillon 2025 na avenida dos Oleiros, na Segunda Lagoa, que foi recentemente urbanizada. Por se tratar de uma área de preservação ambiental, a queima de fogos será silenciosa (sem ruídos intensos) e a noite será animada por um DJ.

Em 2023 a festa foi realizada no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, com bandas locais e regionais, sendo 12 horas de animação ao público, além de praça de alimentação. Porém, a mudança de local, segundo a prefeitura, é para mostrar aos moradores os investimentos e as obras de infraestrutura realizados ao longo do ano. A festa está prevista para iniciar às 23h de terça-feira (31 de dezembro), uma hora antes da queima de fogos.