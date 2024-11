Folia de Reis fará apresentação na 'Cidade do Natal' neste sábado

A Prefeitura de Três Lagoas convida a população a prestigiar uma celebração da ‘Folia de Reis Estrela de Belém’, que acontecerá neste sábado (16), às 18h30. A apresentação é gratuita e aberta a todos, e ocorrerá no presépio da Cidade do Natal, que está localizada ao lado do Galpão da Maria Fumaça, na Esplanada NOB, Avenida Rosário Congro, Centro de Três Lagoas.