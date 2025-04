Quatro homens são presos por furtar cabos de cobre em Três Lagoas

Um quarteto criminoso foi preso após ser flagrado com quase 100 kg de cobre furtados de uma indústria, no final da tarde de sexta-feira (25), na rodovia BR-158, no Sul de Três Lagoas (MS).

Tudo aconteceu após policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) serem informados de um possível furto em andamento, sendo relatado que os funcionários suspeitos estariam a caminho da cidade. Diante da informação, foi montada uma barreira policial às margens da rodovia.

Durante a operação, os policiais abordaram uma van Ford Transit que transportava trabalhadores da indústria. Dentro do veículo, foram encontrados dois dos suspeitos: um homem de 36 anos e outro de 32 anos. O suspeito de 36 anos carregava uma mochila com 19,15 kg de cobre, enquanto o de 32 anos transportava 18,80 kg do mesmo material.