Funtrab promove qualificação profissional para PCDs em Três Lagoas com apoio da Suzano e SEST SENAT

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), em parceria com a Suzano e o SEST SENAT, realiza no próximo sábado, 26 de abril, uma ação especial de qualificação profissional voltada exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCDs), em Três Lagoas. O evento acontecerá das 7h às 12h, na Feira Central, localizada na avenida Rosário Congro, 573-549, no Centro da cidade.

De acordo com Sidiney Abreu, diretor da Casa do Trabalhador, essa ação é resultado de uma estratégia conjunta entre os setores público e privado para ampliar as oportunidades de qualificação e empregabilidade de pessoas com deficiência. “É uma iniciativa que reforça nosso compromisso com a inclusão e com a promoção de oportunidades reais no mercado de trabalho”, destacou.

Além das instituições parceiras, a ação também conta com o apoio do programa Voucher Transportador, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), que contribui para facilitar o acesso de trabalhadores qualificados a vagas no setor de transporte.

Com mais essa iniciativa, a Funtrab reafirma seu papel como articuladora das políticas públicas de emprego, renda e qualificação profissional em Mato Grosso do Sul, promovendo práticas inclusivas e sustentáveis que impactam positivamente o desenvolvimento social e econômico do Estado.