Getam recupera celular e prende homem por receptação no bairro Paranapungá

Um homem, de 21 anos, foi preso na noite de quarta-feira (8), após ser flagrado com um celular roubado durante uma abordagem de rotina no bairro Paranapungá, em Três Lagoas. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e ficará à disposição da Polícia Civil.

Por volta das 23h30, o Grupo Especial Tático de Motos (Getam), do 2º Batalhão de Polícia Militar, realizava rondas pela região devido ao alto índice de crimes relacionados ao tráfico de drogas e desordem no bairro. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o jovem, mas, ao consultar o MEI (Manifesto Eletrônico de Identificação) do celular, foi constatado que o aparelho havia sido roubado em setembro do ano passado.