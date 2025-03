Hospital Auxiliadora realiza campanha de prevenção a doenças renais neste sábado

O Hospital Auxiliadora promove neste sábado (22), a partir das 6h, uma campanha de conscientização sobre a saúde renal, na Feira Central de Três Lagoas. A iniciativa faz parte das ações do Dia Mundial do Rim, celebrado em 10 de março, e busca alertar a população sobre a importância da prevenção de doenças renais. Para o evento, o hospital programou diversas atividades, incluindo aferição de pressão e testes de glicemia.

Durante entrevista ao RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, desta quarta-feira (19), o nefrologista do Centro de Hemodiálise do Hospital Auxiliadora, Renato Pontelli, destacou que o foco da campanha deste ano é incentivar as pessoas a refletirem sobre a saúde dos rins, ressaltando que exames simples, como o de creatinina, podem detectar precocemente problemas renais.