IFMS abre concurso público com vagas para Três Lagoas e outras regiões

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu um concurso público com 78 vagas para todo o estado, incluindo oportunidades para Três Lagoas. O edital prevê 17 vagas para docentes e 61 para técnicos administrativos, com inscrições abertas entre os dias 14 de março e 10 de abril.

Para os cargos de técnico administrativo, a seleção será por meio de uma prova objetiva com questões de língua portuguesa, informática básica, legislação e conhecimentos específicos. Já para os docentes, o processo inclui prova objetiva, prova de desempenho didático e avaliação de títulos.

Os candidatos aprovados poderão ser nomeados para qualquer uma das 10 unidades do IFMS já existentes, além das novas unidades em Paranaíba e Amambai. A definição da cidade de lotação ocorrerá conforme a disponibilidade de vagas e a classificação no concurso.

Segundo Mara Vono, “os aprovados serão convocados conforme a necessidade do instituto, e a escolha da unidade dependerá da ordem de classificação e da existência de vagas disponíveis no momento da nomeação”.

O IFMS reforça que esta é uma oportunidade para aqueles que desejam ingressar no serviço público federal e atuar na área da educação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do instituto.