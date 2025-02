IFMS oferece curso online e gratuito de Marketing Digital

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está oferecendo, gratuitamente e a distância, um curso livre de Marketing Digital. A capacitação tem carga horária de 60 horas e visa ensinar estratégias para a divulgação e comercialização de produtos e serviços na internet.

O curso é voltado para freelancers, estudantes e profissionais em transição de carreira. Segundo a professora Mary Melo, do campus de Dourados, uma das idealizadoras do curso, o conteúdo foi desenvolvido para quem deseja iniciar no marketing digital. “Nosso objetivo é que o conhecimento faça a diferença na vida de cada estudante, que gere renda para os empresários que estão começando nas vendas on-line e também para as pessoas que querem atuar na área”, explica Mary Melo.

A formação inclui temas como:

Conceituação e técnicas de Marketing Digital

Estratégias de otimização para mecanismos de busca

Marketing de Conteúdo

Design para criação de posts

Orientação para atuação profissional

Inteligência Emocional

As inscrições estão abertas até 18 de junho na plataforma de Cursos Livres do IFMS. Os participantes devem concluir o curso até 30 de junho. Todas as atividades são realizadas de forma autônoma e sem tutoria. O próprio cursista emite o certificado ao final da capacitação.

Outros cursos disponíveis

A Interdisciplinaridade no Contexto da EPT – 20 horas

Álgebra Básica II – 20 horas

Assédio Moral e Sexual: Prevenção e Enfrentamento – 20 horas

Comunicação Eficaz para Vendas – 30 horas

Conceitos Básicos de Química – 20 horas

Conhecer para incluir: TEA no contexto escolar – 20 horas

Criação de Pintados em Tanques Elevados – 20 horas

Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity – 40 horas

Desenvolvimento Pessoal e Profissional – 60 horas

Diálogos sobre Evasão Escolar – 20 horas

Diversidade e Relações Étnico-Raciais – 45 horas

Ética e Integridade na Pesquisa – 20 horas

Espanhol: Língua e Cultura – 40 horas

Estratégias de Ensino e Aprendizagem – 20 horas

Filosofia Antiga – 45 horas [CURSO NOVO]