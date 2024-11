Iluminação de LED será inaugurada na Segunda Lagoa nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (29), Três Lagoas inaugura a iluminação da segunda lagoa, às 18h. O evento marca o início de uma nova etapa para a área, proporcionando mais conforto, segurança e qualidade de vida à população.

As novas luzes, com tecnologia LED, trazem sustentabilidade ao local. O LED é uma solução eficiente que reduz o consumo de energia em até 80%, em comparação com as lâmpadas tradicionais, contribuindo para a diminuição da pegada de carbono.