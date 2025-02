Inscrições abertas para a 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas

As inscrições para a edição de 2025 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) começam nesta quarta-feira (5) e seguem até o dia 17 de março. A competição, que chega à sua 20ª edição, é destinada a estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, de escolas públicas e privadas. O objetivo é incentivar o estudo da matemática e a resolução de problemas, além de engajar professores e alunos.

A Obmep distribuirá 8.450 medalhas e 51 mil certificados de menção honrosa. Os estudantes premiados terão a chance de participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), que oferece aulas de reforço em matemática e uma bolsa de R$ 300,00 para alunos de escolas públicas. A competição será realizada em duas fases: a primeira, com uma prova objetiva, acontecerá no dia 3 de junho, e a segunda, com uma prova discursiva, será no dia 25 de outubro. A divulgação dos classificados para a segunda fase ocorrerá em 1º de agosto, e os premiados serão anunciados em 22 de dezembro.

A competição também tem como objetivo aumentar a participação de estudantes de regiões carentes, com iniciativas como a formação de professores e o treinamento de alunos. Desde 2023, a Obmep premia destaques estaduais e, em 20 anos, atingiu 5.564 municípios brasileiros.