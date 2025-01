Inscrições para a terceira turma da 'Escola de Motoristas' são prorrogadas em Três Lagoas

A Suzano, em parceria com o Sest Senat de Três Lagoas, prorrogou até 31 de janeiro o prazo para inscrições na terceira turma do Programa Escola de Motoristas Profissionais. Com 24 vagas disponíveis, o curso oferece formação gratuita em logística florestal, incluindo aulas teóricas, práticas e simuladas, com duração de cerca de um mês e meio. Os aprovados receberão uma gratificação de R$ 1,4 mil ao término do curso.

Para participar, os candidatos devem ter no mínimo 21 anos, CPF, CNH válida nas categorias “D” ou “E”, sem infrações graves ou reincidência em infrações médias nos últimos 12 meses, além de residir em Três Lagoas.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do Sest Senat, localizada na avenida Júlio Ferreira Xavier, número 2640, no bairro Jardim Alvorada, em horário comercial. É necessário apresentar documentos como CNH, CTPS (se houver vínculo empregatício), histórico de pontuação do Detran e comprovante de residência.