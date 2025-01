Inscrições para ingresso na UFMS pelo Sisu começam em janeiro

Entre os dias 17 e 21 de janeiro, os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 podem concorrer as mais de 1,7 mil vagas nos 125 cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) via o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A primeira chamada está prevista para o dia 26 de janeiro.

Para se inscrever no processo seletivo do Sisu 2025, é necessário que o interessado tenha o ensino médio completo e realizado a avaliação de 2024 do Enem sem zerar a prova de redação. Os candidatos que se inscreveram como treineiros não podem concorrer.

Nesta edição, o Sisu terá somente uma etapa de inscrição de candidatos para as vagas ofertadas pela Instituição. Com isso, os inscritos podem disputar as vagas ofertadas para o ano inteiro, participando da seleção uma única vez. Serão ofertadas vagas para cursos presenciais e a distância, com início das aulas previsto tanto no primeiro como no segundo semestres de 2025.