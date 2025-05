Motociclista morre após colisão frontal com carro na BR-158

Um acidente fatal foi registrado, na BR-158, entre o distrito de Porto João André e a cidade de Brasilândia (MS). A colisão frontal envolveu uma motocicleta e um carro modelo Ford Ka, na noite de sexta-feira (2), resultando na morte do motociclista, identificado como Wallace Monteiro (30).

Segundo relato da motorista, ela seguia no sentido Três Lagoas quando tentou ultrapassar uma carreta e colidiu de frente com a motocicleta, que seguia no sentido oposto. Com o impacto, o motociclista foi arremessado a vários metros do local do acidente, morrendo ainda no local.