Moradores notificados devem participar da última etapa de regularização fundiária

Os moradores do bairro Santo André que receberam uma notificação para regularização fundiária, devem comparecer na última etapa do processo, que está sendo realizada pela prefeitura no Departamento de Habitação Popular de Três Lagoas.

Uma equipe de assistentes sociais e pesquisadores estão visitando as residências pendentes de regularização. A iniciativa busca formalizar a posse dos imóveis na região, promovendo segurança jurídica para os moradores.