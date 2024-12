Papai Noel dos Correios bate recorde de atendimentos em 2024

A maior parte das cartinhas, mais de 320 mil, foi adotada por pessoas físicas e empresas. O restante foi possível graças a um acordo com a Receita Federal, que destinou mais de 50 mil brinquedos apreendidos ou abandonados à campanha. A parceria entre Correios e Receita Federal, estabelecida em 2023, foi novamente essencial para atender a todas as demandas.

A campanha Papai Noel dos Correios de 2024 alcançou um marco histórico: 100% das cartinhas que atenderam aos critérios foram contempladas. Este é o segundo ano consecutivo em que a meta foi atingida, com mais de 370 mil crianças beneficiadas, 100 mil a mais que no ano anterior.

A iniciativa, que existe há 35 anos, disponibiliza cartas de crianças em situação de vulnerabilidade social e alunos da rede pública para adoção por madrinhas e padrinhos. Em 2024, a campanha trouxe duas novidades importantes:

Parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ): foram atendidos os pedidos de 8 mil crianças que vivem em abrigos de todas as capitais do Brasil.

Carreata de Luz: para comemorar os 35 anos, carros e caminhões iluminados percorreram todas as capitais entre novembro e dezembro.

Como nos anos anteriores, a campanha contou com o apoio de artistas e atletas voluntários, como Xuxa, Luccas Neto, Raí, Gilberto Gil e Milton Cunha. Um momento especial foi a projeção do símbolo do Papai Noel dos Correios no Cristo Redentor, realizada em parceria com a seguradora CNP, que também adotou centenas de cartas de crianças em Brasília e São Paulo.

*Com informações da Agência do Governo Federal