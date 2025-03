Polícia Militar recupera motocicleta furtada em Três Lagoas

A Polícia Militar de Três Lagoas, por meio do Grupo Especializado Tático Motorizado (Getam) do 2º Batalhão (2º BPM), recuperou uma motocicleta furtada na quarta-feira (12). A ação ocorreu na rua Abel Gimenez, no bairro Jardim das Oliveiras, após denúncia recebida pelo telefone 190 relatando que um indivíduo havia abandonado a motocicleta na esquina de uma praça e deixado o local na garupa de outra moto.

No local indicado, os policiais localizaram a motocicleta sem placa de identificação e com a chave na ignição. Ao realizar a consulta do veículo nos sistemas policiais, foi constatado que a motocicleta havia sido furtada no dia 9 de março, após apresentar ‘pane seca’ – falta de combustível no tanque de um veículo, o que faz com que ele pare de funcionar.