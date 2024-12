Ponto de atendimento do Sebrae é inaugurado em Paranaíba

O Sebrae inaugurou um novo ponto de atendimento presencial em Mato Grosso do Sul, no município de Paranaíba. É o “Espaço Parceiro Sebrae”, que funciona na sede da Associação Empresarial de Paranaíba (ACIP). Esta é a terceira sala do projeto no estado.

No local, os empreendedores da região contarão com uma estrutura completa para o acesso a serviços gratuitos, como formalização e regularização de empresas, além de produtos para a gestão de microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

Somente em Paranaíba, 85% das 5.323 empresas do município correspondem a pequenos negócios, totalizando 4.563 empreendimentos. Os dados são da Receita Federal, referentes ao ano de 2024.

Para o gerente da Unidade de Relacionamento com o Cliente do Sebrae-MS, Rodrigo Maia, o novo espaço vem contribuir com o desenvolvimento do estado. “Em um momento de grandes investimentos previstos para Mato Grosso do Sul como um todo, é essencial que nossos empreendedores estejam cada vez mais preparados, criativos e inovadores para aproveitarem as oportunidades que estão por vir. O Sebrae está aqui para ser um parceiro estratégico, ajudando a transformar desafios em crescimento e sucesso”, pontuou.