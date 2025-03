Prazo para regularização de débitos tributários termina nesta sexta-feira

Empresas com débitos ativos com a União de até R$ 45 milhões têm até esta sexta-feira (21) para aderir às condições especiais de regularização oferecidas pela Semana Nacional de Regularização Tributária. A iniciativa é promovida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

De acordo com o CNJ, empresas com processos judiciais em andamento ou com parcelamentos anteriores cancelados também podem participar. Instituída em 2020, a transação tributária busca facilitar a recuperação de créditos considerados de difícil recebimento e auxiliar empresas com dificuldades financeiras, preservando empregos e incentivando a economia.

*Com informações da Agência Brasil