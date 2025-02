Prefeitura abre inscrições para projetos esportivos em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), inicia na próxima segunda-feira (12), as inscrições para os projetos esportivos oferecidos à população. As atividades contemplam diferentes faixas etárias e modalidades, incentivando a prática esportiva e a melhoria da qualidade de vida.

Os interessados devem comparecer à sede da Sejuvel, no Ginásio Poliesportivo Cacilda Acre Rocha, localizado no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Guilhermina Esteves, levando cópia de um documento com foto (preferencialmente RG) e comprovante de residência. Para menores de idade, a presença de um responsável é obrigatória. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones e WhatsApp: (67) 98139-1403 ou (67) 98139-1471.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas