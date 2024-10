Prefeitura convoca 16 candidatos classificados em processo seletivo para o setor da Saúde

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), publico a Resolução nº 30/SEMAD/2024, convocando 16 candidatos classificados no Processo Seletivo Unificado (PSU). Os candidatos aprovados para contratação por excepcional interesse público foram chamados para a realização de exames e entrega de documentação exigida no edital.

As vagas destinam-se a atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e os procedimentos serão realizados no dia 1º de novembro, com exames no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SesMT) e apresentação de documentos na sede da SMS.

Cargos convocados:

Nutricionista – 02

Enfermeiro – Atenção Primária à Saúde – 05