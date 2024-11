Prefeitura de Três Lagoas inaugura nova praça no Osmar Dutra

Os espaços foram projetados para promover a saúde, o bem-estar e a convivência entre os moradores, oferecendo um ambiente seguro e agradável. Com uma área de 11.200 m², a nova praça oferece diversas opções de lazer e atividades físicas para todas as idades, como:

Neste sábado, 23 de novembro, a Prefeitura de Três Lagoas inaugura uma nova praça no Parque Residencial Osmar Dutra, com cerimônia marcada para às 17h. A obra foi realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) e teve um investimento superior a R$ 2 milhões.

A inauguração contará com o evento ‘Vida na Praça’, com a participação do grupo Dimensão 3, que animará a comunidade com música e entretenimento. O projeto ‘Vida na Praça’ visa incentivar a utilização dos espaços públicos e promover a integração e socialização entre os moradores.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Três Lagoas