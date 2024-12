Rodotrem tenta conversão em avenida e bloqueia tráfego de veículos

O veículo que tem dimensões de 25 há 30 metros teria saído da rua Maria Queiroz Moreira e ao tentar realizar a conversão à direita, para seguir sentido saída para Campo Grande (MS). E ao entrar com o caminhão reboque, a primeira composição acabou travando e, a segunda composição, não ter espaço para manobra, correndo o risco do semirreboque invadir a calçada e atingir o poste de energia.

Por volta de 17h, o veículo longo acabou travando o tráfego de quem tentava seguir no sentido sul, da avenida Clodoaldo Garcia. Devido o horário de pico e a chuva, que caia no momento, a situação ficou ainda caótica.

Uma carreta rodotrem (com mais de dois semirreboques) bloqueou o tráfego de veículos, na tarde desta segunda-feira (2), ao tentar realizar uma conversão à direita, para sair da rua Maria Queiroz Moreira e acessar a avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

Com o trânsito intenso, sem visibilidade traseira e espaço para manobra, por alguns minutos, o fluxo da Clodoaldo Garcia ficou complicado, com motoristas precisando desviar pela rua Maria Queiroz Moreira, que é permitida a conversão à direita, para acessar a rua Manoel de Oliveira Gomes. Como rotas alternativas, os motoristas seguiam até a rua Plínio Alarcon ou continuavam pela rua Manoel de Oliveira Gomes até rua Protásio Garcia Leal ou até a Quinzinho de Campos, para poder retornar à avenida Clodoaldo Garcia.

Geralmente em situações como essa, muitos motoristas, necessitam desengatar a última composição, levar a primeira até um local seguro, posteriormente retornar sem a primeira carreta, engatar o cavalo mecânico no reboque e retirá-lo do local. Já que manobras de marcha à ré, acabando sendo perigosas pela baixa visibilidade para o motorista e também pelos números excessivos de manobras, para conseguir alinhar o veículo e as composições e assim conseguir fazer uma conversão mais aberta.

Segundo a lei municipal, nº 1468/1998. Em seu artigo 1º: “Fica proibida a circulação de caminhões boiadeiros, carretas e caminhões baús de grande porte, a transitarem pelas Ruas centrais da cidade, podendo atingir no máximo as quatro avenidas e circular pelas mesmas. Não podendo cruzar as ruas internas, dentro das quatro avenidas. Ficam proibidas as operações de carga e descarga no perímetro compreendido entre as avenidas Eloy de Miranda Chaves e Rosário Congro, e ruas João Silva e Alfredo Justino, no horário das 09h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira e aos sábados das 09h00 às 14h00″.