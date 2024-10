Samu de Três Lagoas fica sem comunicação após furto de cabos

O furto de cabos de telefonia deixou a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Três Lagoas sem comunicação, nesta terça-feira (29). O atendimento pelo 192 está suspenso, segundo a prefeitura.

A administração municipal informou que houve o furto da fiação de telefonia ocorreu nas imediações da Central de Regulação. Na segunda-feira (28), a operadora de telefonia responsável pelo atendimento na área realizou um reparo paliativo para o retorno do funcionamento do telefone 192 do Samu. No entanto, hoje foi identificado mais um furto, e os telefones pararam de funcionar novamente.

O Samu disse que está tomando todas as medidas possíveis para que o serviço volte rapidamente junto à empresa e pediu a compreensão dos moradores.