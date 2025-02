Secretário destaca regionalização da saúde com Hospital Regional

A UCO dispõe de 10 leitos de UTI, capacidade para atender até 125 pacientes por mês, além de contar com equipe multidisciplinar e tecnologia de ponta para emergências cardíacas. Com investimento de R$ 1,05 milhão, a nova estrutura consolida o hospital como referência em alta complexidade na região Leste de Mato Grosso do Sul.

A inauguração da Unidade Coronariana (UCO) no Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, em Três Lagoas, trouxe avanços significativos para a saúde de pacientes da região. Desde a inauguração, em 21 de novembro, a unidade já reduziu em 40% as transferências de pacientes para Campo Grande, oferecendo atendimento especializado e de alta complexidade em cardiologia.

De acordo com o secretário estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, Maurício Simões Corrêa, o Hospital Regional desempenha papel essencial no Plano de Regionalização Hospitalar do Estado, que busca descentralizar os atendimentos de média e alta complexidade.

Além dos avanços em cardiologia, o secretário destacou que o Hospital Regional também se tornou e se tornará ainda mais referência em outras áreas.