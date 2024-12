Senai abre vagas em cursos técnicos para 2025 em Três Lagoas

O Senai de Mato Grosso do Sul está com matrículas abertas para 1.640 vagas em mais de 20 cursos técnicos, distribuídos em 15 municípios do estado. A formação técnica, direcionada a estudantes do Ensino Médio ou profissionais que desejam se aperfeiçoar, pode ser um passo importante para ingressar ou evoluir no mercado de trabalho. As inscrições podem ser realizadas pelo site futuro.digital.

Dados do Mapa do Trabalho Industrial, divulgado recentemente, apontam a necessidade de qualificação de 207 mil profissionais em Mato Grosso do Sul entre 2025 e 2027. Esse total inclui a formação de 31 mil novos trabalhadores e a requalificação de outros 176 mil. Pesquisa realizada com ex-alunos do Senai revela que mais de 90% deles estão empregados no estado, com salários que podem chegar a R$ 12,7 mil.

A educação técnica de nível médio é destinada a estudantes matriculados ou egressos do Ensino Médio. Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Carteira de identidade ou CNH (original e cópia);

CPF ou declaração da Receita Federal (original e cópia);

Histórico escolar do Ensino Médio ou documento que comprove matrícula vigente (original e cópia);

Comprovante de residência atualizado.

O pagamento da primeira parcela deve ser realizado em até três dias úteis após a matrícula. As mensalidades podem ser quitadas via PIX, cartão de crédito ou débito, ou boleto bancário.