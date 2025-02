Sinted e prefeitura debatem mudanças administrativas e negociações salariais em reunião

A vereadora e presidente do Sinted, Maria Diogo, participou de uma reunião com a administração municipal para discutir diversos temas que afetam a educação e os servidores públicos de Três Lagoas. A conversa abordou questões como o pagamento do retroativo salarial, a valorização do magistério e dos administrativos, além de melhorias no vale alimentação e a manutenção de benefícios como o vale internet.

Entre os principais assuntos, a professora destacou, durante entrevista ao RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, desta quinta-feira (13), a negociação salarial, com a atualização das propostas para o magistério e administrativos, e o compromisso da administração em pagar o retroativo do mês de janeiro, após o fechamento do quadrimestre de 2024. A revisão dos coeficientes de carreira e a busca por isonomia no vale alimentação também foram pontos levantados.