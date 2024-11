Suspeito de tentar matar padrasto por herança é preso em Três Lagoas

Na manhã desta sexta-feira (1º), um homem, de 38 anos, foi preso pela Polícia Civil de Três Lagoas acusado de tentativa de homicídio duplamente qualificado. A prisão foi realizada por policiais da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI), em cumprimento a um mandado expedido pela Vara do Juízo de Garantias, Execução Penal e Tribunal do Júri.

O crime ocorreu em 2 de dezembro de 2020, no bairro Vila Haro, quando o acusado, motivado por conflitos relacionados à herança da mãe dele, atacou o padrasto. Ele teria jogado o veículo contra a motocicleta da vítima, derrubando-a, e em seguida desferidos golpes de faca na região do tórax, próximo ao coração. Apesar das gravíssimas lesões, o padrasto sobreviveu.

O Ministério Público havia solicitado a prisão preventiva do homem em junho deste ano, destacando o envolvimento contínuo em atividades criminosas, uma vez que ele já havia sido condenado a sete anos de prisão por outra tentativa de homicídio.