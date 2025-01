Time de futebol Três Lagoas Sport Club avança na Copa Sul-Americana da Paz

O diretor esportivo do clube, Sávio Bernardes, destacou a boa performance da equipe, especialmente após uma derrota no segundo dia de competição que causou apreensão. Ele elogiou o desempenho coletivo, com cada gol sendo marcado por um jogador diferente, o que demonstra a qualidade do time e a capacidade de finalização dos atletas.

O Três Lagoas Sport Clube, que se tornou líder do grupo após uma vitória por 3 a 0 sobre o time líder da chave, agora aguarda o vencedor do confronto entre equipes de Campo Grande e Arapongas (PR). Bernardes afirmou que, embora o time tenha mostrado um bom rendimento, o foco continua em conquistar o título da competição, algo que a equipe acredita ser possível. A semifinal está marcada para o dia seguinte após as quartas de final, com a grande decisão prevista para esta sexta-feira (31).

Com a competição se aproximando do fim, o objetivo do clube vai além dos resultados em campo, com uma forte ênfase na formação de atletas e na educação dos jovens jogadores, preparando-os para uma possível carreira no futebol profissional.