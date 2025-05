Três Lagoas deve movimentar mais de R$ 22 milhões no comércio com o Dia das Mães

Mesmo com leve queda na intenção de compras, valor médio por presente aumentou 52% em relação a 2024.

O comércio de Três Lagoas deve movimentar R$ 15,4 milhões com as compras para o Dia das Mães deste ano, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF/MS), realizada em parceria com o Sebrae/MS.

Apesar de uma leve redução no percentual de consumidores dispostos a comprar presentes – de 67,16% em 2024 para 71,54% em 2025 –, o gasto médio previsto por pessoa subiu de R$ 219,83 para R$ 334,29, um aumento de 52%.

A pesquisa também avaliou a expectativa de comemorações, e Três Lagoas apresentou uma queda mais acentuada nesse quesito. Em 2024, 75,75% da população planejava comemorar a data, enquanto em 2025 esse número caiu para apenas 33,71%. Mesmo assim, o gasto médio com comemorações subiu de R$ 204,17 para R$ 318,89, resultando em uma movimentação estimada de R$ 6,9 milhões apenas com celebrações, como almoços, jantares e outras atividades familiares.