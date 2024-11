Três Lagoas encara decisão contra a Portuguesa pela semifinal do Sul-Mato-Grossense Sub-15

A equipe sub-15 de Três Lagoas está a um passo da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Neste sábado (30), às 14h20, o time entra em campo para a partida decisiva contra a Portuguesa, em Campo Grande. O confronto ocorrerá no estádio Jacques da Luz, já que o Morenão segue interditado. No primeiro jogo, realizado no último domingo (24), no ginásio Madrugadão, as equipes empataram em 3 a 3 após uma disputa eletrizante.

O técnico, Renato Ribeiro, destacou a importância do apoio da torcida na primeira partida, mas alertou para a necessidade de equilíbrio emocional dos jovens atletas. “São meninos de 13 e 14 anos. Felizmente, o público três-lagoense soube apoiar sem pressionar negativamente, o que é fundamental para o desempenho deles”, afirmou.